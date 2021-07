Ricerca per:

Le indagini proseguono per verificare altri episodi dello stesso genere avvenuto nelle stesse ore di quel giorno che, per la tempistica e le modalità esecutive, gli Agenti ritengono essere attribuibili al medesimo individuo.

Nell’occasione la donna che si accompagnava alla giovanissima vittima era riuscita a indurre l’aggressore alla fuga urlando e allertando immediatamente il 112, numero unico per le emergenze.

L’intervento della volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza era immediato e, grazie anche alla collaborazione del titolare del pubblico esercizio, l’autore del reato veniva rintracciato e fermato in una via vicina, mentre tentava di allontanarsi indisturbato.

Non risultano suoi precedenti rapporti di conoscenza con la vittima.

Nei pressi di una pizzeria del centro, l’uomo, in stato di ubriachezza, dopo un breve precedente scambio di convenevoli, aveva inaspettatamente palpeggiato il petto di una coetanea, di nazionalità moldava, procurandole lesioni.

L’operazione è scattata immediatamente dopo l’allarme ricevuto dalla squadra volanti tramite il numero unico per le emergenze 112.

La Polizia di Stato di Ventimiglia, nella serata di giovedì scorso, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale aggravata un 24enne sudanese, irregolare e senza fissa dimora in Italia, senza precedenti penali.