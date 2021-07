Procedono gli interventi straordinari di pulizia a cura di Egea, che ha in appalto il servizio di raccolta rifiuti a San Bartolomeo al Mare. Negli ultimi giorni, le azioni (FOTO) hanno riguardato la pulizia straordinaria in via della Resistenza e un tratto del Lungomare delle Nazioni. “Si tratta degli ultimi interventi prima del mese di agosto – spiega il vice Sindaco, Sandro Fedozzi -. Ringrazio gli operatori di Egea per l’ottimo lavoro che stanno facendo”.