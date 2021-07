Un’auto aziendale è una vettura che è stata immatricolata da un minimo numero di anni, intestata a un’azienda. In molti casi le aziende tendono a sostituire l’intero parco macchine entro 1-2 anni dall’acquisto, per offrire ai propri dipendenti un mezzo di trasporto per i trasferimenti sempre in perfetto stato. Trovare delle auto aziendali Milano e nelle varie città della penisola, può essere un vero affare, soprattutto se rinvenute presso una concessionaria che propone vetture con chilometraggio certificato.

Una vettura di seconda mano

Usato da un paio di anni

Pochi chilometri percorsi

Un’auto aziendale è ovviamente di seconda mano, in quanto ha già un primo proprietario. Questi è però un’azienda, a volte addirittura una concessionaria, che difficilmente l’avrà utilizzata su strada per macinare chilometri su chilometri. Anzi, spesso le auto aziendali sono “giovani”, hanno meno di 2 anni e hanno percorso meno di 20.000 km. Perché in molti casi sono vetture usate dalle concessionarie per i test drive, oppure sono state usate da un’azienda come vettura per i dipendenti durante i trasferimenti, verso un altro impianto produttivo o nei viaggi dai fornitori. Le stesse aziende preferiscono offrire ai clienti e ai dipendenti vetture che siano sempre in perfetto stato, anche perché spesso si tratta del primo biglietto da visita di un’azienda. Il parco macchine viene infatti spesso sostituito in blocco, questo dà modo ai concessionari di avere a disposizione numerosi modelli di auto aziendali.

Come scegliere l’auto aziendale

La garanzia

Il chilometraggio

La scelta dell’auto aziendale va ovviamente fatta con una certa attenzione; perché se è vero che nella maggior parte dei casi si tratta di vetture che hanno percorso pochi chilometri, è anche vero che in alcuni casi sono auto di viaggiatori di commercio, o che arrivano da un noleggio a lungo termine. Meglio quindi prediligere quei concessionari che propongono auto aziendali con chilometraggio garantito, che sia decisamente inferiore ai 50.000 km. Anche l’anno di immatricolazione è importante: se sono trascorsi meno di 2 anni dalla prima immatricolazione e il chilometraggio è basso si tratta spesso di vetture utilizzate pochissimo. In questi casi poi la garanzia potrebbe essere ancora quella della casa produttrice, cosa decisamente interessante quando si sceglie un’auto di seconda mano.

Il prezzo

Perché preferire un’auto aziendale

I modelli disponibili

Appare chiaro che trovare un’auto aziendale, che ha meno di 2 anni e ha percorso pochi chilometri, è sempre un affare. Permette infatti di scegliere all’interno di una vasta gamma di modelli usati, senza dover rinunciare a nulla. In sostanza si ha un forte risparmio sul prezzo di listino, approfittando anche di una vettura che è stata utilizzata pochissimo. I modelli solitamente disponibili tra le auto aziendali sono moltissimi, perché ogni azienda ha le proprie necessità. Ci sono imprese che preferiscono dare ai propri dipendenti un’utilitaria, ma si tratta della stragrande minoranza. Solitamente le auto aziendali più diffuse sono vetture di classe elevata, con motorizzazioni importanti. Inoltre le concessionarie immatricolano come auto aziendali i modelli più nuovi e richiesti sul mercato: è facile quindi trovare proprio l’auto dei sogni.