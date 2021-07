Nuovo appuntamento per il “Festival delle Valli dello Scrivia” all’interno del ricco programma “E..state d’istanti” della Città di Tortona.

Venerdì 23 luglio alle ore 21,30 nella P.zzetta dell’Annunziata accanto al Teatro Civico, verrà rappresentato lo spettacolo teatrale “Nonnetti” di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola , per la regia di Valerio Bongiorno, compagnia Coltelleria Einstein.

Lo spettacolo comico e poetico è dedicato ai grandi e ai piccoli.

Lo spettacolo “Nonnetti” ha vinto proprio in questi giorni il Premio come migliore spettacolo al Vimercate Ragazzi Festival 2021, festival internazionale dedicato alle nuove generazioni.

La giornata di due Nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no.

Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore come un carillon. La magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore. Finalmente arriva la sera e ci si può divertire!

Spettacolo con poche parole, molta musica e movimento, con momenti di comicità e momenti poetici.

Il Festival delle Valli dello Scrivia, 1° edizione, è diretto e organizzato dalle compagnie Coltelleria Einstein e Teatro dell’Ortica e attraversa con vari spettacoli la Liguria e il Piemonte.

Il Festival delle Valli dello Scrivia è sostenuto, in Piemonte, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dai Comuni di Tortona e Cassano Spinola.

Biglietto d’ingresso € 10,00 – ridotti € 5,00 (sino ai 10 anni)

Per info e prenotazioni: 0131 – 820195 – 0131 1717619 – 348 8720266 http://www.coltelleriaeinstein.it

Spettacolo “Nonnetti”

di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola

compagnia teatrale Coltelleria Einstein

Venerdì 23 luglio – ore 21,30

Tortona (AL) – P.zzetta dell’Annunziata – Via Amm.Mirabello 1