Gli elaborati dovranno essere presentati entro e non oltre il 23 agosto 2021 .

Visitando il sito internet o le pagine Instagram e Facebook di Progetto Tortona, sarà possibile consultare il regolamento del concorso e conoscere i requisiti degli elaborati e le modalità di valutazione della Giuria. Sono previsti dei premi per i primi tre classificati in ciascuna delle categorie.

La giuria del concorso è composta da Francesca Bagnasco, laureata in filosofia, libraia e lettrice, Davide Canepa, Copywriter e cantautore con il nome d’arte “Mosto”, Gianluca Giordano, fotografo e Alice Massone, fotografa e artista.

Il Concorso è aperto a tutti coloro che conoscono ed amano il Territorio tortonese. Non sono previsti limiti di età. Tre sono le categorie: racconto breve, poesia e fotografia .

Il tema della prima edizione del concorso è “Un mondo dietro casa”. La diffusione della Pandemia da Covid-19 ha limitato gli spostamenti ed imposto un distanziamento fisico e sociale. L’impossibilità di allontanarsi da casa, ci ha fatto riscoprire dei luoghi che pensavamo di conoscere e davamo per scontati. Il tema del concorso fotografico-letterario è la rappresentazione di questa epifania collettiva, che per ciascuno assume un diverso significato.

L’Associazione Progetto Tortona, guidata da Federico Mattirolo (nella foto in alto) lancia la prima edizione del Concorso fotografico-letterario “La Musa sui Colli” . L’obiettivo del concorso è quello di stimolare la cultura, la conoscenza e la condivisione del Territorio tortonese.

Al via un concorso letterario – fotografico per valorizzare Tortona