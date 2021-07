A Novi Ligure sono stati denunciati in stato di libertà sei cittadini extracomunitari poiché inosservanti all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Sempre a Novi Ligure gli agenti della Polfer hanno denunciato, in stato di libertà, un 32enne nigeriano per oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale. Lo straniero è stato bloccato dai poliziotti dopo aver minacciato il capotreno con una bottiglia di vetro, a bordo di un convoglio partito da Genova e diretto a Rimini.

L’intervento rientra in quelli effettuati durante la settimana appena trascorsa quando sono stati intensificati i servizi di prevenzione e vigilanza per una più incisiva azione di contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni non presidiate dal personale della Polizia Ferroviaria, con l’impiego di personale nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno.

Questi i risultati complessivi dal 12 all’18 luglio 2021 del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta:

Un arrestato, 16 indagati, 3.974 persone controllate, di cui 774 con precedenti. 215 pattuglie impegnate nelle stazioni e 17 in abiti civili per attività antiborseggio. 63 servizi di vigilanza a bordo di 141 convogli. 18 servizi lungo linea e 20 di ordine pubblico.