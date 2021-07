Nella giornata di ieri, sabato poco prima delle 19 circa la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Novi Ligure ha effettuato un soccorso di un escursionista di 45 anni residente nel Tortonese disperso in zona impervia in prossimità della località “Strette di Pertuso” nel comune di Borghetto di Borbera.

Verso le ore 20 circa il disperso veniva rintracciato in prossimità di un canalone, lo stesso risultava vigile e collaborante ma stremato, veniva trasportato dal personale Vigili del fuoco in zona sicura ed affidato al personale del 118 per le cure del caso. Sul posto era anche presente una pattuglia di Carabinieri.