Questa sera, domenica 4 luglio alle 21 presso la collegiata di Santa Assunta a Pontecurone si terrà un concerto di altro livello organizzato con il patrocinio del comune di Pontecurone con la collaborazione della biblioteca comunale Sandro Castelli e l’Associazione culturale “Il paese di don Orione APS”

Concerto benefico per sostenere i lavori di ristrutturazione del nuovo Oratorio parrocchiale ex cinema Aurora.

Il pianista sarà Gian Maria Franzin con la soprano Cecilia Lee Hyo In e la corale Novincanto.