Un anno scolastico complicato si è appena concluso ed è dunque un momento di bilanci relativamente ai numerosi progetti e alle molteplici attività che il Liceo Peano è riuscito, comunque, a realizzare anche in questo difficile anno di pandemia.

Tra questi va menzionato il progetto e-Twinning-Erasmus +. Nel corso di tutto l’anno scolastico gli alunni della classe 1B linguistico sono stati guidati a realizzare attività e compiti di realtà connessi alla tematica “Il Medioevo attraverso l’Europa” sulla piattaforma ufficiale eTwinning. Gli studenti sono entrati in contatto con coetanei di scuole europee (appartenenti a Francia, Spagna, Croazia, Grecia, Romania, Portogallo) e hanno preparato e condiviso materiali (video, foto, disegni, documenti di word e powerpoint) su: se stessi, la propria scuola, la propria città e il territorio circostante, notizie storiche e socioculturali riferite al medioevo a Tortona desunte da fonti documentali.

Alla fine del percorso gli alunni hanno conseguito risultati apprezzabili, migliorando le loro competenze digitali ed informatiche, storiche, comunicative e linguistiche sia in Italiano che in Inglese e in Francese. Hanno inoltre sviluppato senso di appartenenza alla comunità scolastica e cittadina. L’esperienza ha anche potenziato il senso civico degli alunni e ha permesso loro di sentirsi parte attiva ed integrante di una comunità europea che apprende. Gli studenti del Liceo Peano hanno lavorato alla realizzazione di un video libro, di giochi educativi interattivi, di un sito che presenta tutti gli aspetti salienti del Medioevo in città e dintorni (eventi storici essenziali, monumenti, situazioni di vita quotidiana, religione, letteratura, tradizioni enogastronomiche). Il momento conclusivo del percorso ha previsto una videoconferenza su Meet che ha permesso a tutti i partecipanti di incontrarsi online e di condividere il lavoro svolto; un’iniziativa che si è rivelata molto gratificante e coinvolgente anche dal punto di vista relazionale e umano. L’esperienza ha avuto ricadute significative sulle competenze trasversali e su quelle propriamente didattiche -sviluppo delle quattro abilità nelle lingue straniere- ed ha potenziato la collaborazione tra i docenti dell’Istituto e gli esperti esterni, che hanno offerto il loro supporto e la loro consulenza.

Un bilancio dunque ampiamente positivo che ha entusiasmato i giovani studenti e che motiverà i docenti a proseguire l’impegno anche per il prossimo anno.