“Siamo finalmente in grado di poter offrire ai nostri associati e a tutti coloro che vorranno partecipare una appuntamento dedicato al buonumore, per darci il modo di poter ricominciare, dopo il lungo periodo di sospensione legato al Covid 19.”, dichiara Annalisa Micone presidente dell’Associazione culturale di promozione sociale “La Frascheta” di Pozzolo.

L’appuntamento alla quale si riferisce Annalisa Micone è lo spettacolo di cabaret “Facciamo finta che….” in programma nella corte del castello di Pozzolo, inizio ore 21, il 9 luglio, ad opera della Compagnia Teatrale Fubinese. Lo spettacolo rientra nel quadro degli appuntamenti estivi organizzati dal Comune di Pozzolo in collaborazione con le associazioni presenti in paese.

La serata si svolgerà nel più completo rispetto di tutte le norme igieniche previste dal protocollo ministeriale. L’ingresso è gratuito, fino al completamento dei posti disponibili.

“Facciamo finta che…” è uno spettacolo di musica e cabaret con interpreti Maurizio Ferrari, Massimo Brusasco, Katia Di Dio e Massimo Faletti. Consiste in strampalate gag, parodie, un po’ di dialetto, un po’ di italiano, canzoni, un omaggio a Raoul Casadei, recentemente scomparso, e al gruppo vincitore del Festival di Sanremo. Senza dimenticare né Mago Magone, né i “classici” che il gruppo ha portato in scena fin dai tempi dello show ‘Va là che vai bene’.

La Compagnia Teatrale Fubinese festeggia quest’anno i suoi quarant’anni di attività: infatti fu fondata nel 1981 e la sua prima rappresentazione fu Bitta ‘na suocera an cà”.

Quarant’anni che costituiscono una lunga storia di commedie dialettali e in lingua, di spettacoli itineranti, show cabarettistici, musical. È una storia fatta anche di eventi benefici, rassegne teatrali come“Fubine Ridens” dal 1996 e “Teatrando a Cuccaro” dal 2010, partecipazione a concorsi. È, soprattutto, una storia di persone, di amici che si ritrovano sul palco per provare, riprovare, fare e disfare, scegliere i copioni, distribuire le parti, selezionare le musiche, pensare a scenografie e costumi, discutere, anche animatamente. Questo in una compagnia di dilettanti, come loro stessi si definiscono, sinceramente appassionati e dove spiccano amicizia, dedizione e senso del volontariato.

E’ una compagnia che si esibisce in provincia di Alessandria e basta dare una scorsa al suo programma di luglioper rendersene conto: prima di Pozzolo si è esibita a Quargnento e Carentino e successivamente rappresenterà a Cuccaro, Fubine, Casale e Quattordio. E a Cuccaro il 16 luglio rappresenterà il suo ultimo lavoro, “Agosto con il maglione”. Testo e regia di Massimo Brusasco, personaggio assai noto nella nostra provincia.

Maurizio Priano