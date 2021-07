Nei giorni scorsi presso la pizzeria “Tam tam” di Tortona si è svolta la prima tappa in presenza di Miss e Mister Oasi Piemonte e Lombardia 2021 organizzato da Lucia Guarini della Beauty Fashion MUsic Tortona, tra gli applausi del pubblico presente, la giuria composta da Miss Over The Best of talent premio Nazionale Moda e Tv 2021 Maria Rosaria Festa, Miss Piemonte per Miss Italia 2020 Carolina Basso, Gianluca Lavezzo, Orietta Pinton e Sabrina Bevilacqua hanno proclamato vincitori di questa serata:

MISTER OASI JUNIOR MIRKO ROBERTO MONTALDI E DIEGO BARISON

MISS OASI PIEMONTE TEENAGER SARA CECCOTTI

MISS OASI PIEMONTE ELEONORA ZUDDAS

MISS OASI BEAUTY FASHION MARZIA NOVIELLO

MISS OASI TAM TAM ANNAROMANA CASULLI

MISS OASI ITALIAN FASHION GIULIA SBRUZZI

MISS OASI ELEGANZA DEBORA ERZILI

MISS OASI CURVY PIEMONTE SILVIA SANNINO

MISS OASI PIEMONTE OVER ROBERTA CARAFFA

MISS OASI OVER BEAUTY FASHION LAURA TOSINO

MISS OASI OVER TAM TAM SONIA PANCALDI

MISS OASI OVER ELEGANZA MARIALISA CAVALLI

MISS OASI PIEMONTE OVER CURVY FRANCESCA ANGELO

MISS OASI OASI OVER CURVY TAM TAM ROXANNE STRANIERI

MISS OASI PIEMONTE OVERISSIMA RITA LEONE

MISTER OASI PIEMONTE OVERISSIMO RENATO LOLLA

MISTER OASI OVER URBAN FASHION LUCA MARCHESOTTI

MISTER OASI PIEMONTE OVER NICOLA COSTANTINO

MISTER OASI PIEMONTE ALESSANDRO GARUFI

ospiti d’onore della serata il piccolo cantante del microfono d’oro di Benedetto Gerardo AMIR AGGOU e Xander Lee nelle vesti di SPIDERMAN

Gli organizzatori ed in particolare Lucia Guarini, ringraziano Roberto e Fabio Spezia per l’accoglienza dell’evento nel suo dehor, Tiziano Pezzolato per le foto, Barbara Fumia alla consolle e tutto il pubblico presente e danno l’arrivederci a settembre con un’altra tappa.