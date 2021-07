Doppio appuntamento, questo week end, con l’Associazione Codibugnolo all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio: un luogo speciale, reso incantevole da una natura che sa stupire, al confine tra Lombardia e Piemonte a poche centinaia di metri dal Po.

Sabato 10 luglio, “LE VOCI DELLA NOTTE”

Escursione notturna tra animali magici e antiche superstizioni

La notte è l’altra metà del giorno e da sempre porta con sé magia, mistero, ma anche leggende e paure per ciò che non si conosce o semplicemente… non si vede.

Da qui parte l’escursione alla scoperta della natura della notte lungo i semplici sentieri dell’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio, condotta dall’Associazione Naturalistica Codibugnolo.

Gli animali che si sono evoluti per sopravvivere di notte hanno un fascino speciale: chi sono questi “Signori della notte”? Cosa li rende così unici?

Alcuni di loro sono migratori, quindi ancor più affascinanti perché presenti nel nostro territorio solo per un breve periodo dell’anno dopo aver affrontato avventure e difficoltà inimmaginabili. Altri, invece, sono molto vicini a noi, ma invisibili a uno sguardo distratto. L’escursione sarà l’occasione per conoscere i rapaci notturni, l’occhione e l’usignolo.

La notte è saper ascoltare: cosa c’è di meglio che farlo in una notte d’estate?

L’appuntamento è per sabato 10 luglio 2021 alle ore 20.00 presso l’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio (AL).

L’evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso.

Contributo:

• Adulti: € 10,00 (contributo escursione) + € 5,00 (contributo tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

• Bambini fino a 14 anni: € 5,00 (contributo escursione) + € 3,00 (contributo tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

• I bambini fino a 3 anni non pagano il contributo escursione.

L’escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Per informazioni e prenotazioni:

Prenotazione obbligatoria entro le ore 15.00 di venerdì 9 luglio 2021.

Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023

codibugnolo@hotmail.it – www.associazionecodibugnolo.it

Domenica 11 luglio, “LA GRANDE BELLEZZA DELLA NATURA”

Una mattina alla scoperta delle farfalle dell’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio

Lungo i sentieri che circondano i due specchi d’acqua popolati da tante specie di uccelli, l’Associazione Naturalistica Codibugnolo ci guiderà alla scoperta della bellezza della natura, ponendo particolare attenzione alle farfalle e alle falene che colorano il cielo volando di fiore in fiore.

Come vivono? Di cosa si nutrono? Perché sono tanto importanti questi insetti? Quali sono i miti e i simboli ad essi legati?

Conosceremo le specie più comuni in Oasi e i risultati dei monitoraggi condotti dal 2014 a oggi: studi e ricerche che hanno permesso di scoprire specie che non si pensava fossero presenti in questa piccola ma preziosa area dove la biodiversità cresce continuamente, grazie all’impegno e alla passione spesi per la tutela della natura!

L’appuntamento è per domenica 11 luglio alle ore 9.30 presso l’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio (AL).

L’evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 15.00 di sabato 10 luglio 2021.

