L’appuntamento è per sabato 17 presso il Chiostro dell’Annunziata con L’ensemble “Le Muse” e la Sonic Factory Band formata da Egidio Perduca (chitarra e cori), Mauro Isetti (basso e cori), Paolo Facco (batteria e cori), Alessandro Toselli (pianoforte) con le voci soliste dell’artista genovese Elena Ventura e dell’alessandrino Massimo di Lullo, che ci faranno rivedere film e ascoltare musiche che sono diventate la colonna sonora della vita di tutti noi.

Chi non ha mai provato ad imitare il ballo di John Travolta o di Olivia Newton-John? O cantare a squarcia gola le canzoni della colonna sonora?

Dal mitico e celeberrimo “Singing in the rain” al recente “La La Land”, da “Cabaret” a “Footloose”, da “La febbre del sabato sera” a “Grease” a “Saranno famosi”, tante sono le pellicole cinematografiche ma anche le serie televisive le cui colonne sonore, canzoni e passi di danza sono entrati della storia collettiva e nella storia musicale e oltre che nella vita di ognuno di noi.

L’ensemble “Le Muse” e la Sonic Factory insieme per offrire al pubblico una serata indimenticabile dedicata ai musical.

Sabato concerto d’eccezione al chiostro dell’Annunziata di Tortona: da non perdere