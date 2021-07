E’ partita davvero ‘con il botto’ la raccolta firme per la campagna referendaria sulla Giustizia della Lega in Bassa Valle Scrivia.

Nelle prime due settimane i gazebo dei militanti della Lega Sezione Bassa Valle Scrivia, a Sale e a Castelnuovo, sono stati letteralmente ‘presi d’assalto’ da tanti cittadini che condividono la battaglia per la ‘giustizia giusta’ lanciata da Matteo Salvini insieme al partito radicale. Sei i quesiti che si chiede di sottoporre al giudizio dei cittadini italiani, e precisamente:

responsabilità dei magistrati, separazione delle carriere, carcerazione preventiva, abrogazione della legge Severino, riforma del Csm, diritto di voto per avvocati e professori nei consigli giudiziari sulla valutazione professionale dei magistrati.

Ecco i prossimi appuntamenti con la raccolta firme:

sabato 17 e 24 luglio a Castelnuovo Scrivia (Piazza Vittorio Emanuele II°)

sabato 31 luglio a Pontecurone (Piazza Martiri della Libertà – area mercato).

Ai banchetti sarà anche possibile rinnovare la tessera della Lega, o iscriversi per la prima volta.

Inoltre in tutti i Comuni della Bassa Valle Scrivia (Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Castelnuovo Scrivia, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Molino dei Torti, Pontecurone e Sale) è possibile recarsi in Municipio durante la settimana per sottoscrivere i quesiti referendari.

Per maggiori informazioni contattare la Sezione ai numeri 3928462202 e 3385672896