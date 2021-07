Sabato 17 luglio 2021 alle ore 17,00 al Castello di Casale Monferrato si svolgeranno le seguenti intitolazioni:- Salone sugli spalti ad Arturo Marescalchi (enologo, giornalista, scrittore, fondatore a Casale Monferrato della Festa dell’Uva)- Sede Centro Comitato Casale Monferrato Capitale della DOC a Paolo Desana (senatore padre della legge delle DOC vinicole italiane)

L’iniziativa è inserita all’interno delle celebrazioni per il trentennale della scomparsa del senatore Paolo Desana: in allegato la locandina degli eventi in programma per il 17 e 18 luglio 2021.