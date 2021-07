Tanti interventi dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona nelle ultime 24 ore, fra cui due che meritano di salire agli onori della cronaca.

Entrambi si sono verificati nella giornata di ieri, mercoledì21 luglio. Il primo, il più consistente, é durato circa tre ore: si é trattato di un maxi incendio in un campo di paglia, nei pressi del cimitero di Sale che ha tenuto impegnati i pompieri fino ad oltre le 19 per spegnere le fiamme e verificare non nascessero altri focolai.

Non sono stati registrati danni a persone o cose che non siano state paglia o sterpaglie.

Il secondo intervento invece si é verificato sempre ieri, ma poco dopo le 20, quando i pompieri tortonesi si sono recati in strada Crevenzolo a Viguzzolo in un campo di grano, dove un agricoltore che stava tagliando il grano, ha visto che la mietitrebbia si era improvvisamente surriscaldata e non si spegneva. Il tutto col grande rischio che qualche scintilla avrebbe potuto innescare un incendio di grandi proporzioni.

L’uomo ha subito dato l’allarme e i pompieri sono riusciti a risolvere il problema in meno di un’ora. Ovviamente evitando il possibile e devastante incendio.

Le immagini che pubblichiamo, invece, si riferiscono ad un intervento del giorno prima e ci sono state gentilmente inviate da un lettore preoccupato per quello che stava accadendo in via Emilia a Tortona, poco dopo mezzogiorno. per fortuna nulla di grave, solo un uomo che aveva dimenticato di prendere le chiavi, si é chiuso fuori e non riusciva più ad entrare nella sua abitazione