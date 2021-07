Venerdì 23 luglio, alle 18.00, verrà inaugurata presso la Biblioteca comunale di Serravalle Scrivia una statua della “Madre in Cammino” donata dalla Consulta per le Pari Opportunità alla comunità serravallese.

La statua, realizzata dall’artista e ceramista Emanuela Chiarini, fa parte del progetto artistico “walking mother project” che “nasce per onorare la potente energia che il femminile manifesta sostenendo la vita in ogni angolo della terra. Per una società umana basata sulla dignità, l’amore e il rispetto. Perché ogni cammino sia libero e celebrato per la sua diversità. Per tutte le relazioni”.

Il progetto sa esprimere in modo così straordinario ed icastico i valori della Consulta che questa ha deciso di farne dono alla Biblioteca, nel cuore culturale del paese, perché rappresenti, con la sua bellezza e forza simbolica, tutta la ricchezza dell’energia femminile.

“E’ un’idea nata nel 2019, dopo aver assistito ad una conferenza di Emanuela Chiarini, e che volevamo realizzare già nel marzo 2020, ma tutto è stato poi interrotto a causa dell’emergenza sanitaria – ha detto la presidentessa della consulta Maria Luigia Costante – Finalmente ora riusciamo a ripartire concludendo il percorso iniziato allora. L’idea della “Madre in Cammino” ci era piaciuta molto e abbiamo voluto donarla alla Biblioteca come simbolo della femminilità e della fertilità della donna”.

Il progetto è stato sostenuto con forza dall’amministrazione comunale di Serravalle e in particolare dalla consigliera con delega alla cultura e alle pari opportunità Daniela Zino, che è anche membro della Consulta:

“Abbiamo voluto fare un dono alla comunità di Serravalle, soprattutto alla comunità femminile, per trasmettere il significato della “Madre” che si sintetizza in valori quali pace, giustizia, accoglienza e rispetto”.