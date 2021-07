Ricerca per:

Un sentito ringraziamento da parte di LuNa Comunicazione|Eventi che organizza annualmente Miss Roberta e Miss Inverno ai partner dell’evento, Sun Sun, Palazzo Rosa, Radio 104 (radio ufficiale), Santero e Stefania Merello, ai fotografi ufficiali Mauro Frassinetti e Ivano Anfosso, ai membri della giuria, Paolo Bianco per il Service audio/video/luci, a tutto lo straordinario staff del bar Roberta capitanato dall’infaticabile Patty, a Ivan Bazzani per i trasferimenti, e sicurezza, alle testate online e cartacee che si sono occupate dell’evento, a tutto il pubblico intervenuto e naturalmente alle tredici magnifiche ragazze che con la loro bellezza hanno illuminato la serata!

L’evento è stato presentato da Luca Valentini di Radio 104 e Selene Coccato, già conduttrice anche delle ultime edizioni di Miss Inverno in coppia con lo stesso Valentini.

Molto apprezzati anche gli artisti ospiti dell’evento, Garibaldi (alias Simone Alessio) volto e voce ormai nota nel panorama musicale locale e non solo, e la coppia di musicisti e cantautori Aleardo e Samulele provenienti dalla vicina provincia di Savona.

Le altre fasce in palio sono state conquistate da ARIANNA CAPUTO (Miss Eleganza Palazzo Rosa), MARIA CHIARA GALLO (Miss Summer Sun Sun) e LILIANA MARTINELLI (Miss Bellezza Radiosa Stefania Merello)

Emozionante anche l’epilogo della serata che ha visto nuovamente trionfare la diciassettenne albenganese Nicole Vio (Miss Roberta e Miss Inverno in carica) che è stata nuovamente incoronata come la più bella della sfilata dalla giuria nonostante l’agguerrita concorrenza di altre 12 splendide concorrenti.

Straordinario successo sabato sera per la seconda edizione di Miss Roberta che si è svolta nel grande Dehor del bar Roberta di San Bartolomeo al Mare, letteralmente sold out, unico concorso collegato al grande beauty contest invernale Miss Inverno.