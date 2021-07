Festeggiare i cinquant’anni con…un anno di ritardo: lo farà la Pro Loco di Pozzolo che sabato 10 luglio, inizio ore 21, nel corso di una serata che si terrà nella corte del castello del paese festeggerà i suoi cinquant’anni. Che, poi, effettivamente, saranno cinquantuno essendo stata fondata il 27 settembre 1970 dall’allora Sindaco di Pozzolo, Franco Leardi assieme all’Assessore allo Sport e al tempo libero Giuseppe Bottazzi e a un gruppo di cittadini pozzolesi. Inizialmente, da alcuni, l’associazione fu accolta con notevole scetticismo. La sua prima iniziativa fu una rassegna interregionale di pittura che si tenne nel castello medioevale di Pozzolo nel mese di settembre del 1971.

Il 5 novembre 1971 venne indetta l’assemblea generale dei soci per la nomina del consiglio. Venne eletto presidente il dottor Mario Silvano che rimase in carica fino al primo febbraio 1975.

Lo scorso anno, però, la Pro Loco non ha potuto festeggiare i suoi cinquant’anni dalla fondazione a causa della emergenza sanitaria del Coronavirus. Lo farà sabato 10 luglio con un concerto i cui interpreti sono i Cameristi dell’Orchestra classica di Alessandria e il cui titolo è “Amarcord, ricordi da cinema”. Nel corso della serata verranno ripercorsi alcuni momenti significativi delle iniziative promosse dall’Associazione, ma sarà anche un evento di festa e di ritrovata convivialità con i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria che eseguiranno un concerto con le musiche tratte da film famosi.

L’iniziativa si svolge in occasione della giornata nazionale delle Pro Loco.“Ricorderemo, nel corso della serata-ha detto Giancarlo Goggi attuale presidente della Pro Loco- i Presidenti che in questi 50 anni si sono succeduti alla guida dell’Associazione, senza dimenticare i giovani che hanno fatto parte del servizio civile e che si sono affiancati nella realizzazione delle diverse attività svolte. La nostra festa è dedicata inoltre a tutti i volontari, donne e uomini del paese, che con la loro spontanea adesione hanno reso possibile questa lunga storia fatta di iniziative ricreative, culturali e folkloristiche, capaci di riscuotere sempre un’entusiastica adesione da parte non solo dei pozzolesi, ma anche di persone provenienti dalle comunità del circondario.”

L’appuntamento si svolgerà nel completo rispetto delle norme previste dai protocolli per il Covid 19 e l’ingresso è libero, fino al completamento dei posti disponibili. Sarà condotta da Enzo Baldon.

Maurizio Priano