Nella foto in basso Fagnano col suo allenatore.

Il giovane 27enne dell’ASD Boxe Tortona .Il ventisettenne atleta tortonese ha incontrato il Sindaco Federico Chiodi che si è congratulato per l’ottimo risultato sportivo conseguito.

parliamo ovviamente di Federico Fagnano, tortonese, campione regionale in carica, già due volte campione italiano nel 2017 e 2019, che ha vinto la competizione nazionale alla quale hanno partecipato oltre 300 alteti.