L’incidente che vedete nella foto in alto, si é verificato ieri sera, venerdì 9 luglio, poco dopo le 22,30, alla periferia di Tortona lungo la ex statale 35 dei Giovi, appena fuori dell’abitato urbano e precisamente nella zona industriale a sud della città.

Si é trattato di uno schianto fra tre automobili, fra cui un’Audi e una Smart. Su quest’ultima, secondo la prima sommaria ricostruzione, viaggiava un giovane di circa 30 anni che é l’unico rimasto ferito fra i tre conducenti e pare anche in modo serio, con danni al bacino, che potrebbe essersi fratturato.

Il giovane é stato trasportato a cura dell’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Novi Ligure, perché quello di Tortona, che si trova a poco più di un Km, é ancora chiuso e non é stato ancora riconvertito dal Covid, come invece già accaduto per gli altri reparti .

Non é stato possibile sapere l’entità dei danni riportati dal giovane, che però non sembravano affatto leggeri, benché lo stesso, sia riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo della Smart. praticamente Illesi, o con ferite davvero lievi, gli altri due automobilisti alla guida delle vetture coinvolte.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, in quanto una delle auto era alimentata a gas, quindi c’era un potenziale pericolo in corso.

I pompieri tortonesi hanno anche collaborato con le Forze dell’ordine durante le varie operazioni necessarie in questi casi.

Il traffico sulla ex statale é stato deviato su un’unica corsia anche perché una delle tre auto coinvolte era rimata in mezzo alla carreggiata. L’intervento é andato avanti per diverso tempo.