Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

A seguire l’elenco degli Istituti che hanno beneficiato degli stanziamenti deliberati pochi giorni fa dal Consiglio di amministrazione della Fondazione per un importo complessivo di € 127.953,00:

Molto vario il panorama dei progetti finanziati in questi anni: dall’acquisto di personal computer, ausili didattici, strumenti di laboratorio, al finanziamento di iniziative didattiche innovative o sperimentali, fino a progetti di sostegno psicologico e di orientamento scolastico.

Dal 2002 ad oggi la Fondazione di Tortona ha “investito” sul potenziamento del sistema di istruzione e formazione del territorio 3.150.000 Euro attraverso un progetto pluriennale finalizzato ad arricchire i piani dell’offerta formativa e implementare la dotazione di strumenti didattici a disposizione degli studenti – dalla scuola dell’infanzia alla formazione per diploma di maturità – nell’ottica dello sviluppo a livello locale di una moderna “scuola dell’innovazione”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha dato 128 mila euro alle scuole del territorio per vari progetti