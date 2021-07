Sorride Lara Firpo, titolare del Bar Stella di Tortona, storico locale nato dalle ceneri dell’ex bar ristorante “La Fitteria” in via Emilia nord a Tortona, perché ieri pomeriggio, il suo locale ha reso felice un tortonese che si é presentato al bar tabaccheria con “Gratta&vinci” davvero fortunato.

L’uomo ha tentato la fortuna acquistando un biglietto da dieci euro della lotteria istantanea “50X” é andato a casa ha “grattato” e quando si é accorto di aver vinto si é presentato presso la ricevitoria dove Lara gli ha fornito tutte le istruzioni per ritirare la vincita da 100 mila euro, la più alta che sia mai stata realizzata al bar Stella in tanti anni di attività

“Ovviamente – dice Lara Firpo – non posso dire chi è il vincitore, poiché ha chiesto giustamente l’anonimato. Per il mio bar-ricevitoria finora le vincite erano state sempre intorno ai 10 mila euro. Io lavoro qui dal 2003, prima il titolare era mio papà, che aveva aperto il locale nel 1968. in oltre trent’anni di Gratta e vinci i miei clienti non erano mai stati così fortunati e sono davvero contenta per lui.”