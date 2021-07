Feste scolastiche, festeggiamenti per gli Europei di calcio, aggregazioni senza mascherina, né distanza e adesso Tortona inizia a pagare il conto.

Questi infatti, i dati sulla diffusione del contagio di oggi, venerdì 23 luglio, a Tortona: sono 26 le persone residenti in città che risultano attualmente positive al Covid-19: ben9 in più rispetto a lunedì scorso, quando i positivi erano 17, con un incremento del 52% in pochi giorni.

In ospedale, invece, non risultano ricoverati pazienti positivi al Coronavirus, ma si sa che questa quarta ondata é quasi esclusivamente colpa della variante Delta e di un’informazione profusa dal Governo da giornali e Tv che forse non é stata propriamente corretta, perché é passato il messaggio che il vaccino rendeva immuni dal contagio MA NON E’ VERO.

Il vaccino abbassa i sintomi, nella maggior parte dei casi evita il decesso, ma non il contagio da Covid-19.

Anche con due dosi di vaccino, infatti, esiste un’elevata possibilità di contrarre il virus che, a seconda degli studi e del tipo di vaccino assunto (Pfizer protegge più di Astrazenaca a quanto pare) può raggiungere percentuali molto elevate e superiori anche al 35%

Quindi, seppur vaccinati con due dosi, significa che possiamo vivere la nostra vita normalmente?

Forse sì, forse no, perché contrarre il virus anche se senza sintomi non significa essere immuni dai suoi effetti, che a lungo termine non si conoscono, come d’altro canto, non si conoscono neppure quelli derivanti dall’utilizzo prolungato di vaccini e assunzione di proteina Spike, ma questo é un altro discorso…

Vero che questa variante colpisce soprattutto i giovani ma potrebbe colpire anche genitori e nonni degli stessi giovani che, sebbene vaccinati, con ogni probabilità non andranno in ospedale e men che meno in terapia intensiva, ma potrebbero contrarre il virus in maniera asintomatica o poco sintomatica.

La domanda che nessuno pone é: che effetti devastanti potrebbe avere il Covid nei loro confronti? Uno studio inglese, infatti attesta che l’85% dei guariti dal Covid soffre di problemi cognitivi e neurologici, dalla perdita di memoria alla mente offuscata! https://www.oggicronaca.it/2021/07/l85-dei-guariti-dal-covid-soffre-di-problemi-cognitivi-e-neurologici-dalla-perdita-di-memoria-alla-mente-offuscata/.

E allora? E’ davvero il caso di andare all’estero, aggregarsi, e condure una vita come se il Virus non esistesse?

Il gioco vale la candela?