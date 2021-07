Con una cena che si preannuncia da intenditori, accompagnata da ottimi vini, un concerto con una orchestra e interpreti di classe, e funzioni religiose, si terrà tra domenica 25 e lunedì 26 luglio la festa patronale di San Gioacchino a Basaluzzo.

La cena avrà luogo domenica 25 luglio, con inizio alle ore 20, in piazza Manifestazioni, a cura della Pro Loco di Basaluzzo e di Monferrato On Stage.

Il menù della serata prevede come antipasti grissini con pancetta, verdure in pastella, ricotta in sfoglia con erba cipollina. Quindi carpione di uova e verdure estive con calice di Marengo; Patè di cinghiale in gelatina con pesche caramellate e calice di Barbera d’Asti DOCG del 2019; insalata di Fassona con sedano croccante e tartufo nero con calice di Ruchè di San Marziano DOCG del 2019. A conclusione dessert a sorpresa, caffè, amaro Bosso. La cena si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid, con prenotazioni da effettuare presso il seguente numero di cellulare 3339295777. La cena verrà servita con stoviglie in porcellana e bicchieri di vetro.

Alle ore 22 concerto tributo a John Lennon con il gruppo musicale Smallable Ensemble Il Smallable Ensemble è un eclettico quartetto formato da Alex Giarrazzo, chitarrista e cantante della Treves Blues Band, produttore, autore; Roberto Bongianino della Paolo Bonfanti Band alla fisarmonica, chitarra e cori; Marco “Benz” Gentile delle “Africa Unite”, “Meg, “Architorti” al violino, mandolino e cori e Michele Guaglio dei “Vic Vergeat Band e “Susanna Parigi” al basso cori, chitarra e footdrum. Il repertorio del concerto è interamente composto dalla musica di John Lennon sia quando faceva parte deii Beatles, sia successivamente nella sua qualità da solista per ricordare la grandezza della sua arte a oltre quarant’anni dalla sua morte.

La festa patronale di San Gioacchino prevede anche la celebrazione di una santa messa alle ore 11.15 di domenica 25 luglio e una santa messa per tutti i defunti lunedì 26 luglio alle ore 10.30.

Maurizio Priano