La situazione non va affatto bene a Tortona per quanto riguarda i positivi al Covid-19: come potete vedere dalla tabella in alto, pur se i numeri sembrano relativamente bassi (solo 37) la città si colloca al primo posto fra quelle della provincia di Alessandria.

La percentuale dei positivi in rapporto alla popolazione é quasi il doppio rispetto alla seconda (Acqui terme) e più del doppio delle altre cinque.

E’ tempo che i giovani di Tortona (già perché la maggior parte dei positivi rientrano in questa fascia) si diano una regolata, provvedano ad usare di più la mascherina tenendo le distanze. Vaccinati o meno non ha importanza perché come noto, il vaccino riduce notevolmente i sintomi e il ricovero in ospedale ma non completamente l’infezione.