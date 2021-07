«Chiediamo alla Regione Piemonte di valorizzare il nostro ospedale investendo le giuste risorse». Questa è la sintesi dell’Ordine del Giorno depositata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Mauro Ghione.

La mozione impegna la Giunta comunale a richiedere alla Regione Piemonte interventi per migliorare la distribuzione degli spazi e dei servizi attualmente disponibili presso l’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme e a esortare l’ente regionale a sviluppare una riforma dei servizi, investendo maggiori risorse.

«Abbiamo depositato quest’ OdG perché, nonostante le numerose sollecitazioni che non hanno avuto seguito, non è ancora stato chiarito da parte della Regione Piemonte quali siano i piani per l’Ospedale di Acqui Terme – spiega il consigliere comunale, Mauro Ghione –. L’emergenza sanitaria ha messo in luce tutte le fragilità del nostro sistema sanitario: i processi di privatizzazione e i continui tagli hanno creato un forte calo dell’assistenza e il nostro ospedale ha subito un ingiusto depotenziamento da parte della Regione Piemonte, seppure sia una struttura di riferimento per un vasto bacino territoriale. Vogliamo comprendere quali siano (se esistono) i progetti per il Monsignor Galliano, soprattutto in considerazione delle risorse che potrebbero arrivare dal Recovery Plan per il rafforzamento della sanità pubblica. Le strutture come il nostro ospedale sono state un vero e proprio punto di riferimento nell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e hanno saputo garantire risposte importanti. È necessario non solo salvaguardare queste strutture, ma potenziarle per garantire a tutti i cittadini prestazioni sanitarie adeguate».