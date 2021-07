In occasione della Fiera d’Agosto, dal 3 al 5 agosto, torna con un programma ricco di sorprese Novi Gelato in Festa, iniziativa ideata e messa a punto dalla Consulta per il Commercio, l’Artigianato e l’Agricoltura del Comune di Novi Ligure in accordo con l’Amministrazione comunale.

I gelati, un ristoro fresco e goloso, un piacere delle calde giornate estive, la varietà di gusti a base di frutta o di creme, capaci di sorprenderci sia con la bontà dei classici, merito dell’alta qualità delle materie prime sia dall’estro con combinazioni più stravaganti ideate appositamente per Novi Gelato in Festa.

L’edizione 2021 prevede la conferma dei meccanismi che lo avevano fatto apprezzare lo scorso anno, come il gusto special a cura di ciascuna delle gelaterie aderenti e il Passaporto del Goloso dove in queste tre giornate si dovranno collezionare tutti i timbri delle gelaterie aderenti, in un percorso che segue la fiera ma che porta anche a far passeggiare nel cuore del centro storico, per permettere di scoprire via Roma. Infatti, proprio in Piazza Carenzi, nel cuore della via, presso la Bottega del Sanconiglio, ci sarà un pit stop gratuito, per far collezionare ai golosi uno dei timbri utili a completare il proprio passaporto. Proprio qui, il 4 agosto alle ore 17.00 ci sarà un appuntamento speciale, con il Laboratorio gratuito del Gelato, adatto dai 4 ai 104 anni! Info e prenotazione allo 0143.341074 o scrivendo una mail a info@labottegadelsanconiglio.it.

Il Passaporto serve per viaggiare e anche quello di Novi Gelato in Festa non fa eccezione, infatti l’itinerario permetterà di passeggiare lungo tutta Novi Ligure, da via Roma a viale della Rimembranza.

Novità 2021 anche il numero magico sul Passaporto del Goloso: per ottenerlo, basterà scaricare gratuitamente la App turistica Visit Distretto del Novese, cliccando sul menù in alto a sinistra (tre righette orizzontali) comparirà nell’elenco “Magic DN” che restituirà il codice univoco per ciascun passaporto. L’app potrà essere un valido assistente per permettere di scoprire i luoghi di Novi Ligure tra storia, architettura e curiosità.

C’è tempo dal 3 al 5 agosto per completare il passaporto che permetterà di ottenere una “merenda gelatosa” a scelta (un cono gelato 2 gusti max 3 persone) da gustare a settembre 2021 in una delle gelaterie aderenti all’iniziativa.

Ma non è finita qui: Novi Gelato in festa permettere anche quest’anno di giocare con le gelaterie, per decretare la Regina della festa e ricevere 1kg di gelato!

In questi tre giorni dedicati al gelato artigianale, basterà fotografare il proprio cono o coppetta, postarli su Instagram, menzionando la gelateria e @Novigelatoinfesta (account Instagram ufficiale della manifestazione). La gelateria che avrà collezionato più foto su instagram sarà decretata la “Regina della Festa”.

Novità 2021, verrà premiato anche la/il cliente che posterà più foto su Instagram taggando @Novigelatoinfesta nei 3 giorni dell’evento con una vaschetta da 1 kg offerta dalla gelateria Regina della Festa 2021.

Parlando di novità 2021 e di spunti fotografici per riuscire a vincere il kg di gelato, il 4 agosto nel pomeriggio, due simpatici personaggi si aggireranno a bordo di un Risciò per le vie di Novi Ligure (in particolare in prossimità delle gelaterie aderenti all’iniziativa e in Piazza Carenzi, dove si svolgerà il laboratorio del Gelato), diffondendo musica, scherzi sonori, spruzzate d’acqua e bolle di sapone, in uno spettacolo itinerante.

Gelaterie Aderenti

Ad oggi le gelaterie di Novi Ligure, aderenti a Novi Gelato in Festa sono:

Riccardo Il Gelatiere V.le Rimembranza 45

Nicolò Capatti Pasticceria Gelateria Giardini Via Felice Cavallotti 126

Elvezia Bar Pasticceria Gelateria V.Le A. Saffi 40

Giuliateria 1860 Bar Gelateria Piazza Repubblica 10

Pit Stop gratuito

La Bottega del San Coniglio Piazza Carenzi

Per aderire a Novi Gelato in Festa scrivere a consultacaa@comune.noviligure.al.it; c’è tempo fino alle 23.59 del 26 luglio 2021

Il passaporto del goloso potrà essere ritirato presso le gelaterie aderenti all’iniziativa, da La Bottega del Sanconiglio o scaricandolo dal sito www.distrettonovese.it

Link per scaricare gratuitamente la App Visit Distretto del Novese progetto realizzato dal Distretto del Novese in partnership con In.sight e Annoluce ICT Consulting

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=it.insight.arianna_dn&hl=it

App Store

https://apps.apple.com/it/app/visit-distretto-del-novese/id1538358692

Informazioni Novi Gelato in Festa: Consulta al Commercio, Artigianato e Agricoltura e-mail consulta.caa@comune.noviligure.al.it