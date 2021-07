Brillante intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tortona a Sale, che nell’ambito di specifici controlli sul territorio, hanno arrestato un 28enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata di mercoledì, i Carabinieri di Sale, a seguito della segnalazione avvenuta nei giorni precedenti, hanno proceduto al controllo di un’auto parcheggiata nei pressi di un distributore di benzina fermando il marocchino che si trovava nei pressi, in attesa, probabilmente di clienti.

Il 28enne, dopo aver consegnato il documento di riconoscimento, tentava di fuggire, ma veniva inseguito e raggiunto dai militari che lo bloccavano dopo una breve corsa, nonostante l’uomo li avesse aggrediti con calci e pugni per divincolarsi.

Approfondendo il controllo, i Carabinieri rinvenivano all’interno dell’auto ben 21 dosi di cocaina, per complessivi 7,5 grammi, un panetto di hashish di 86 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 550 euro in contanti. Tutto il materiale cioè che vedete nella foto in alto e che é stato posto sotto sequestro.

Il marocchino é stato rinchiuso nella Camera di sicurezza della caserma di Tortona in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Alessandria.