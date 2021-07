In data odierna si è tenuta una riunione alla presenza dell’Amministrazione Comunale, della Prefettura di Alessandria e del Corpo di Polizia Municipale, per discutere sul tema legato alla sicurezza ed all’utilizzo dei sistemi di Videosorveglianza sia pubblici che privati.

Hanno partecipato al confronto le Associazioni di Categoria del mondo del Commercio e dell’Artigianato.

Oggetto della riunione è stata la possibilità di mettere a fattor comune ed in rete, con il sistema di videosorveglianza pubblico, anche le telecamere degli esercizi commerciali della nostra Città.

“Ringraziamo la Prefettura per la disponibilità e per l’opportunità di creare un unico sistema di Videosorveglianza cittadino che metta a fattor comune sia le telecamere pubbliche che quelle dei nostri esercizi commerciali – commenta l’Assessore al Commercio e Marketing Territoriale, Mattia Roggero -. Dopo i recenti episodi, che fortunatamente si sono risolti con l’identificazione e l’arresto dei responsabili, occorre agire sulla prevenzione di questa tipologia di reati.

Quando durante l’ultimo Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è emersa la disponibilità da parte della Prefettura e della Questura di creare una sinergia tra i sistemi di videosorveglianza, non abbiamo voluto perdere tempo e abbiamo prontamente convocato una riunione preliminare per discutere, assieme alle Associazioni di Categoria, di questa possibilità. Il prossimo passo sarà quello di raccogliere tutte gli adempimenti operativi necessari a questa azione per veicolarli e presentarli a tutti i negozianti cittadini interessati grazie anche alle Associazioni di Categoria”.