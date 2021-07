Ricerca per:

“Grandissima è stata la soddisfazione di aver potuto vaccinare i cittadini senza fissa dimora – afferma l’Assessore ai Servizi alla Persona e Politiche Sociali, Abitative e per la Famiglia, Piervittorio Ciccaglioni -. Forti della sinergia messa in atto dall’Amministrazione Comunale, dall’ASL, dalla Caritas e dalle Associazioni di Volontariato, abbiamo ottenuto un importante risultato frutto di un grande lavoro di squadra permettendo anche a diverse persone senza fissa dimora di ricevere la dose vaccinale che permetterà di tutelare se stessi oltre l’intera cittadinanza di Alessandria”.

Nella giornata di mercoledì 28 e giovedì 29 luglio, l’Amministrazione Comunale, l’ASL, Caritas e diverse Associazioni di Volontariato hanno potuto somministrare il vaccino anti Covid-19 alle persone senza fissa dimora presenti sul territorio. Durante la prima giornata, le vaccinazioni si sono svolte presso le tende della protezione civile, donate dal Ministero, stanziate in viale Milite Ignoto grazie alla cooperazione dell’Associazione Company, dell’Associazione San Benedetto al Porto e dell’ASL di Alessandria. Stamane presso la Caritas, grazie all’assistenza dei volontari della stessa ed al prezioso e costante supporto dell’ASL.