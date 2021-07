Quando la fede nuziale si é improvvisamente sfilata dal dito anulare ed é caduta in una “bocca di lupo” cioé un’ apertura di aerazione per locali interrati ricavata in una delle pareti del locale, a diversi metri sottoterra, il giovane tortonese, sposato da poco tempo, era disperato e non sapeva cosa fare.

Poi, visto che per lui si trattava di una vera e propria emergenza, ha deciso di chiedere aiuto ed ha fatto intervenire i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che giunti sul posto hanno subito capito la delicatezza della situazione e l’evidente stato di disperazione in cui si trovava il tortonese e hanno deciso subito di attivarsi.

E’ accaduto nella giornata di oggi, venerdì 16 luglio, a Tortona, quando i pompieri sono intervenuti in via Brigata Garibaldi, nei pressi di un locale e, con grande sagacia, hanno aperto la grata in cui era caduta la fede d’oro, si sono calati diversi metri sottoterra e l’hanno recuperata riconsegnandola al legittimo proprietario che non stava più nella pelle dalla gioia.

Oltre alla disperazione di aver perso la fede, non solo per il valore materiale, ma soprattutto per quello affettivo, infatti, come l’avrebbe detto alla moglie?