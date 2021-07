Sabato 17 luglio dalle 21,15 torna Miss Roberta nel grande Dehor del Bar Roberta di San Bartolomeo al Mare (IM) che ospiterà la seconda edizione dell’unico concorso estivo direttamente collegato al grande contest invernale Miss Inverno, la cui ultima edizione fu vinta da Nicole Vio, che in precedenza aveva trionfato proprio a Miss Riberta!

Torna dunque la bellezza in passerella dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia di Covid-19 con la sfilata organizzata sempre da Luna Comunicazione|Eventi di Luca Valentini che condurrà la serata in coppia con la bella e brava Selene Coccato, che da due anni presenta anche Miss Inverno.

Tre le uscite in programma delle 15 aspiranti Miss; casual, elegante e in costume da bagno intervallate da vari artisti ospiti tra cui il dianese molto noto Simone Alessio in arte Garibaldi e la coppia chitarra voce formata da Alessandro (aleardo) e Samuele Michero in arrivo dalla provincia di Savona.

Service audio/video/luci affidato a Paolo Bianco, i fotografi della serata saranno Mauro Frassinetti e Ivano Anfosso e tutte immagini i video e le informazioni sul concorso si possono visionare visitando la pagina Facebook ufficiale di Miss Inverno. Media partner ufficiale l’emittente regionale Radio 104.

La giuria composta per l’occasione da sei elementi perfettamente divisi tra maschi e femmine avrà il compito di eleggere la seconda Miss Roberta che accederà di diritto a Miss Inverno 2021 conquistando anche, oltre alla corona e fascia di Miss Roberta 2021 un importante bonus di 5 punti/voto che saranno sommati al conteggio finale del prossimo concorso di dicembre. Le altre fasce in palio sono quelle di Miss eleganza Palazzo Rosa, Miss Summer Sun Sun e Miss Bellezza Radiosa Stefania Merello, partner storico di Miss Inverno per la prima volta presente anche nel corso della sfilata estiva.

L’ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili che saranno organizzati in modo tale da rispettare le opportune distanze di sicurezza imposte dalle norme anti-covid in materia di assembramenti.