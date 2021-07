Dopo l’approvazione delle osservazioni al nuovo Piano regolatore nell’ultimo consiglio comunale il Sindaco di Tortona Federico Chiodi ha voluto sottolineare non solo l’importanza del documento per la città ma il fatto che il PRG é di tutti i tortonesi e per questo auspica la massima condivisione.

“Sin dal nostro insediamento, quando ci siamo ritrovati ad affrontare la gestione dell’iter per l’approvazione del PRG – ha detto Chiodi – abbiamo sempre cercato di ampliare il più possibile la partecipazione anche alle forze di opposizione. Il motivo di questa ricerca di massima condivisione risiede nella convinzione, pur avendo come maggioranza la responsabilità di amministrativa di portare a termine questo percorso, che il Piano Regolatore sia un insieme di regole a servizio della città e che vada discusso e condiviso con tutti, come sempre quando si tratta di definire delle regole generali, al di là dei partiti e dei ruoli di maggioranza e minoranza.”

“In questo modo – ha concluso il Sindaco – abbiamo ragionato quando si è deciso di riprendere il percorso da dove era stato lasciato dalla precedente Amministrazione, senza stravolgere o “gettare via” quanto di buono era stato fatto per mero “calcolo politico” tuttavia ritengo che dal punto di vista politico il Consiglio comunale eserciti un ruolo di garanzia fondamentale per un atto che, come dicevo, riguarda le regole e gli strumenti che il nostro Comune avrà negli anni a venire. Il mio auspicio, è quello di poterci ritrovare al più presto per poter procedere all’approvazione definitiva del nuovo PRG che mi auguro potrà essere la più ampia possibile.”