A Castelnuovo Scrivia a fine mese, ci sarà una modifica alla viabilità, probabilmente già da giovedì, per i lavori di ristrutturazione a dell’arco di via Roma il cui progetto è stato firmato dall’arch. Marco Torti e dove opererà l’impresa Cardillo.

Nel giorno in cui saranno realizzati i ponteggi sarà vietato con la posa di appositi new jersey utilizzare il monumento come rotatoria.

Quindi chi arriva da Molino e dalla via Roma potrà solo svoltare a destra. Chi proviene da via Caduti a sinistra verso Molino o andare dritto in via Gramsci mentre, come già è attivo da tempo per i camion superiori ai 35 quintali non è possibile percorrere la via Gramsci.

Le auto e gli altri mezzi provenienti da via Gramsci potranno svoltare in via Roma o andare diritti in via Caduti.