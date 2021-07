Dopo un anno di pausa forzata a causa dell’emergenza sanitaria, Arena Derthona, il festival musicale ideato e diretto da Charly Bergaglio, ritorna con tre serate dedicate al grande jazz. I concerti – gratuiti – si terranno nella splendida cornice del Chiostro dell’Annunziata, in piazza Julia Dertona, dove sono previsti posti a sedere per 200 persone nel rispetto delle disposizioni di legge sul distanziamento.

Ad aprire Arena Derthona jazz 2021, martedì 13 luglio, saranno Chiara Civello e Rita Marcotulli, un duo inedito composto dalla cantante e polistrumentista Chiara Civello, che vanta una carriera internazionale tra New York e il Brasile, costellata di dischi incisi per le più importanti etichette jazz mondiali, e da Rita Marcotulli, considerata una pianista unica per timbro, composizione e improvvisazione. La sua carriera, oltre al jazz d’avanguardia, la vede anche autrice di colonne sonore di film di successo.

Mercoledì 14 luglio, il palco sarà tutto di Danilo Rea, per un concerto di piano solo atteso da molti appassionati. Oggi Danilo Rea è una star dell’improvvisazione pianistica, un genere che conosce un successo di pubblico crescente, non solo in ambito jazzistico. “Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta” – dichiara Rea, quindi ogni recital è destinato a rimanere unico e irripetibile.

Lunedì 19 chiuderanno la rassegna Gianni Coscia e il suo Trio, con il trombettista Giorgio Li Calzi ospite d’eccezione. Si tratterà di una Special Evening non solo per l’assoluta novità della formazione, ma anche per la dedica che la città di Tortona vuole fare al nostro conterraneo Gianni Coscia, un virtuoso di fama mondiale della fisarmonica, che quest’anno festeggia i 90 anni. Giorgio Li Calzi è autore e strumentista eclettico, con una carriera che spazia dai numerosi dischi di elettronica, ai concerti con il gruppo di Tiziana Ghiglioni. Giorgio Li Calzi è anche il direttore artistico del Torino Jazz Festival e del Festival di Chamois.

La Città di Tortona ha scelto come teatro degli eventi estivi 2021 il Chiostro dell’Annunziata e in calendario non poteva mancare il brand Arena Derthona, che negli ultimi dieci anni ha scritto pagine di spettacolo, portando a Tortona grandi star della musica italiana e internazionale il nome di Tortona in giro per il mondo. Arena Derthona Jazz 2021, rassegna voluta dal Sindaco Federico Chiodi con l’Amministrazione comunale tutta e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e sostenuta da storici sponsor, vuole rappresentare l’inizio di una stagione nuova, con non poche sorprese già in scaletta.

A partire da mercoledì 30 giugno informazioni e prenotazioni alla biglietteria del Teatro Civico: 0131 820195 – ore 16,30-19,30.