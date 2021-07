Una bella notizia per Tortona che avevamo preannunciato, ma adesso é ufficiale: da domani, venerdì 2 luglio, i medici di famiglia riprendono a vaccinare la popolazione di Tortona e della zona presso il centro vaccinale situato nella sala polifunzionale del Comune alla ex Caserma Passalacqua.

Saranno presenti due medici per turno, dalle 17 alle 20 e vaccineranno 100 persone al giorno. Ogni turno I medici saranno affiancati da 2 infermiere e due impiegate amministrative

Silvio Roldi

A dare l’annuncio é il presidente dei Medici di Famiglia di Tortona, Silvio Roldi che attualmente é in vacanza in Liguria, ma per l’occasione rinuncerà ad un giorno di mare per fare il suo turno. Sarà il primo anche per verificare che tutto funzioni nel migliore dei modi. “Se qualcosa non dovesse andare – dice – preferisco essere presente.”

Si chiude così una vicenda che aveva suscitato proteste da parte di numerosi soggetti ed era culminata anche in Consiglio Comunale con un’interrogazione da parte della minoranza, benché il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, non ha alcuna voce in capitolo essendo la gestione del Centro Vaccini, in capo all’Azienda Sanitaria della provincia di Alessandria.