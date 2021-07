“Arrivano i primi indennizzi per le imprese colpite dagli eventi alluvionali sul territorio Imperiese dello scorso 2 e 3 ottobre. Ringrazio il deputato Flavio Di Muro e l’assessore Andrea Benveduti per l’impegno a Roma e in Regione Liguria che ha consentito l’avvio dell’iter amministrativo che porterà a riconoscere un primo contributo economico, fino a 20mila euro, alle aziende danneggiate e già penalizzate dalle restrizioni imposte per l’emergenza coronavirus. Già a partire dalle prossime settimane sarà possibile inviare la domanda alla Camera di Commercio competente. La Lega, dopo questa prima boccata d’ossigeno, continuerà la battaglia per ottenere ulteriori fondi per gli indennizzi a imprese e privati”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega).