Terminati in questi giorni i lavori di completamento di via Principessa Mafalda a Bordighera, strada di collegamento tra via Coggiola e via Pasteur.

Sono state realizzate importanti opere strutturali per la costruzione del nuovo tratto viario, compresi i sottoservizi (gas, acquedotto, acque nere, acque bianche, marciapiedi e pubblica illuminazione) ed il manto stradale; le attività hanno interessato anche la messa in sicurezza del muro di sostegno in corrispondenza di via dei Narcisi. L’importo dei lavori è stato pari a 640.000 euro.

Giunge così al termine un importante intervento di urbanistica e di viabilità, che si era iniziato a programmare nel 2006.

​

​