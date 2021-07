Ad Acqui Terme torna, dopo una breve interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, l’InterHarmony International Music Festival, che fu ideato nel 1997 in Svizzera dall’attuale direttore artistico Misha Quint.

Il mondo della musica classica sarà presente per due settimane, dal 19 al 31 luglio, ad Acqui Terme. Archi, ottoni, pianoforti riempiranno ogni angolo della città e le note potranno essere ascoltate nei palazzi storici e nei luoghi religiosi di Acqui Terme: dalla sala concerti della Chiesa dell’Addolorata alla Chiesa Santo Spirito, dal Castello dei Paleologi alla sala da concerto dell’Hotel La Meridiana, fino alle scuole della città. Il territorio offrirà il suo patrimonio: sale da concerto assolutamente perfette che renderanno ogni esibizione un evento indimenticabile.

Acqui Terme ospiterà musicisti provenienti da numerosi paesi, in un’unica esperienza educativa di suono, voce e musica. Artisti di fama internazionale e giovani talentuosi partecipanti a diversi corsi di perfezionamento eseguiranno un nutrito programma di concerti, spaziando in un panorama musicale che abbraccia le esperienze più significative degli ultimi tre secoli. Un’opportunità unica per vivere importanti esperienze di studio, sviluppare le proprie capacità musicali, crescere artisticamente e fare rete con altri musicisti.

Ritorneranno in città, insieme al Festival, anche una serie di artisti ospiti straordinari e d’eccezione che conquisteranno i palchi di Acqui Terme. Tra gli invitati figurano il violinista Guy Braunstein, il pianista Saleem Ashkar, il flautista Gili Schwarzman, il pianista Antonio Di Cristofano, il direttore Oliver Weder e il violoncellista Misha Quint.

Il concerto di apertura si svolgerà martedì 20 luglio alle ore 21.30 presso la Chiesa Santo Spirito, via Don Bosco 8, Acqui Terme (AL).

L’evento è programmato ad Acqui Terme per la sua ricca storia e la sua predilezione culturale. I partecipanti soggiorneranno all’Hotel Meridiana, all’Hotel Ariston e all’Hotel Rondò. Ciò permetterà a tutti i cittadini di entrare direttamente in contatto con i nomi prestigiosi della musica classica e con gli studenti.

Per maggiori informazioni: www.interharmony.com