E’ stata una giornata no facile quella di ieri, venerdì 16 luglio, per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che – come potete vedere dalle immagini che pubblichiamo – sono stati impegnati in diverse occasioni a Tortona e nei dintorni per numerosi danni provocati dal vento.

Alberi e rami divelti, pali telecom pericolanti e tanti interventi fra cui uno anche a Volpedo.