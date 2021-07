Il Consiglio comunale di Tortona é convocato in seduta ordinaria per il giorno 30 luglio 2021 alle ore 19.00 in modalità a distanza ai sensi con il collegamento alla diretta streaming sul sito del municipio.

Questo l’ordine del giorno: 1. Articolo 66 del regolamento del Consiglio comunale: comunicazioni del Presidente. 2. Articolo 76 del regolamento del Consiglio comunale: approvazione verbale della seduta consiliare in data 29 aprile 2021. 3. Verifica stato di attuazione dei programmi 2021. 4. Revisione della composizione dell’avanzo di amministrazione 2020 ed allegati del rendiconto 2020 condizionati dai risultati della certificazione fondo funzioni fondamentali di cui al d.l. 34/2020 e d.l. 104/2020. 5. Bilancio di previsione 2021-2023: variazione di assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio (articoli 175 e 193 d.lgs. 267/2000). 6. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva n. 60/2021 del Giudice di Pace di Tortona. 7. Interrogazione presentata dai consiglieri comunali Castagnello Giovanni e Graziano Marcella: “Nuova gestione della piattaforma fanghi in strada per Castelnuovo”. Collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona.