Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

A seguito della recente stipula della convenzione tra l’ARTE di Imperia e il Comune di Taggia, si comunica che venerdì 25 giugno aprirà lo Sportello informativo Ufficio Casa presso lo sportello ascolto, all’ingresso del palazzo comunale. Questo punto di informazione sarà operativo l’ultimo venerdì di ogni mese dalle 9.00 alle 13.00. Il nuovo servizio costituirà un ulteriore beneficio a favore degli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del territorio comunale. I cittadini che ne vorranno usufruire potranno per ora presentarsi previo appuntamento concordato telefonicamente.