E’ deceduto all’età di 92 anni Giuseppe Dottino, figura importante ad Alessandria e consoceiuto da tantissime persone. Di seguito il ricordo di un amico.

Giuseppe entra a bottega con il compimento de sedicesimo anno d’età sotto la giuda di papà Carlo. L’attività di meccanico ciclista inizia a Castelceriolo, s’è spostato ad Alessandria in diversi punti per approdare all’angolo fra via Giulio Claro e via Fiume

Giuseppe ha terminato il suo mestiere ben avanti con gli anni, ha lasciato un ricordo indelebile alla clientela, soprattutto ai passanti abituati a vedere biciclette esposte d’ogni tipo, proprio in quell’angolo ove un tempo si producevano i cappelli Tre Denari.

È mancato un punto d’appoggio per tutti, in particolare per i ciclisti specie ai clienti, ormai affezionati, soprattutto per la storia della nostra Alessandria, sempre più povera di residenti ingegnosi.

Beppe ha un’inedita storia come tecnico, scaturita quando ha realizzato ventiquattro esemplari di bicicletta con motore, unica chiamata in quel 1947 Mosquito, per la Fabrica du Sucher ovvero lo Zuccherificio affacciato sulla strada per Spinetta da consegnare alle Maestranze per gli spostamenti, il cui costo è assolto a riscatto con lo stipendio.

Sono stati Pezzi unici, di un color rosso cupo, il telaio rafforzato proprio per ricavare spazio e peso d’un motore a scoppio 38B a rullo, alimentato a miscela; di questi uno è stato recuperato, rimesso a nuovo quale esemplare originale in ricordo di quel tempo. Peccato non sia a disposizione degli alessandrini per essere rivalutato.

Giuseppe ha sempre avuto in negozio prodotti usciti dalle migliori marche, ringrazia la sua sposa Vilma, capace di convincere all’acquisto persino il più ostico dei clienti. Ecco un pensiero …. Alla Bicicletta!/ Che bell’invenzione/ è la bicicletta,/ s’usa per ogni occasione,/ specie se s’ha fretta./ S’arriva in un baleno,/ per le vie della città,/ se poi non si tocca freno,/ è una rarità./ Per le strade c’è confusione,/ un via vai di moto, auto, carrattrezzi,/ fischiettando una canzone,/ con una gimcana fra i mezzi,/ s’arriva felici a destinazione./ Che bell’invenzione/ è la bicicletta,/ s’usa per ogni occasione,/ specie se s’ha fretta./ La bicicletta è l’ottima soluzione!

Franco Montaldo