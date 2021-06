Ricerca per:

Recital con apericena del gruppo Not Only Swing e Paola Casulli

Spettacolo Teatrale Chi non ride rode: una serata in compagnia dei più grandi umoristi del 900

Concerto della band Amalo, Tributo a Renato Zero

Disco Inferno – Musical in due atti con musica dal vivo, Hit degli anni ’70 e ’80

Questa sera, lunedì 21 giugno, si aprirà l’attesa Stagione teatrale estiva all’aperto con Onderód lo spettacolo di Gioele Dix già tutto esaurito da diversi giorni. Sabato 26, invece, sarà la volta di Anima Smarrita: Alessio Boni e Marcello Prayer, sul palcoscenico del cortile di Palazzo Langosco, proporranno «riflessi, disvelamenti e apparizioni a servizio della parola di Dante». Inizio spettacolo alle ore 21,00 e biglietti disponibili online sulla pagina www.vivaticket.com/it/venue/chiostro-santa-croce-langosco/512611061 oppure da Sassone Viaggi in via Saffi, 11.

La lunga settimana di Esco si concluderà domenica sera nel Cortile del Castello con il concerto degli Odd Dimension. Dalle ore 21,30 la band presenterà l’ultimo e atteso album The Blue Dawn, «un intrigante concept-album di fantascienza esistenziale sulla scia di ‘2112’ dei Rush». Un evento curato dall’Accademia Le Muse.

Costo del biglietto 3 euro. Ingresso gratuito per i possessori di carte Momu o Abbonamento Musei Piemonte. È necessaria la prenotazione telefonica al numero 349.4203423 oppure alla mail info@museosangiacomo.it in quanto le normative di prevenzione Covid impongono una partecipazione limitata con i necessari distanziamenti.

Il primo appuntamento sarà al Museo San Giacomo di Lu Monferrato dove, la conservatrice del Museo, Lorena Palmieri accompagnerà i visitatori alla scoperta delle opere luesi della pittrice, oltre che della produzione artistica di ambito moncalvesco presente in paese. A seguire, verrà proposta una visita guidata al borgo collinare condotta da Tata Spada, guida turistica abilitata, che permetterà di apprezzare i beni culturali del territorio.

Sempre sabato, ma alle ore 16,00, prenderà il via anche l’itinerario proposto dalla rete MoMu – Monferrato Musei sulle orme di Gugliemo e Orsola Caccia, pittori seicenteschi legati al periodo della Controriforma, la cui produzione pittorica decora tuttora moltissimi edifici sacri di Casale, del Monferrato e le cui opere sono presenti nei musei del territorio.

Curata da Carlo Pesce e dal circolo culturale Piero Ravasenga, la mostra sarà «un viaggio fatto di opere pittoriche e installazioni, ma anche di incontri, iniziato nella sua città a Casale Monferrato e poi proseguito a Torino per gli studi di Storia dell’arte, con frequentazioni artistiche e culturali anche in alcune città italiane ed europee, con numerose mostre e progetti».

Venerdì 25, sempre alle ore 21,30, sarà di scena Taxi a due piazze con la compagnia Teatro del Poi di Bra: contraddizioni, bugie, suspense, equivoci, parodia, dialogo rapido e incisivo, colpi di scena e ritmi mozzafiato, sono i protagonisti di questa commedia studiata ad arte per ottenere straordinari effetti comici. Lo spettacolo è a cura della Asd Vento di Eventi.

Il 23 giugno sarà la volta di Asd Tango Mio e Danza Più, Asd Ritmo Danza, Asd La Piccola Scuola di Solonghello, mentre il 24 di Asd Arabesque, Asd Step Out Dance Studio, Centro Danze di Zanatta Stefania.

Ed è proprio dalla corte della Biblioteca Civica, con ingresso da via Cavour, 5, che si inizierà mercoledì e giovedì sera: dalle ore 21,30, infatti, sul palcoscenico si esibiranno le scuole di danza nello spettacolo 20.20.20.

La quinta settimana di Esco – Estate a Corte si aprirà già mercoledì 23 giugno, per proseguire con un ricchissimo programma di appuntamenti, fino a domenica 27. La rassegna di musica, teatro, letteratura e percorsi espositivi organizzati dagli Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni, quindi, prosegue senza sosta tra i cortili del Castello del Monferrato e di Palazzo Langosco.