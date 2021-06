Nel calendario delle manifestazioni che il Comune di Tortona ha programmato per l’estate 2021, nel cortile dell’Annunziata, l’ultimo fine settimana del mese di giugno, sarà dedicato all’esposizione intitolata “Urban Art Expo”, a cura di Giovanna Franzin. Parteciperà all’evento un gruppo di artisti tortonesi e del territorio e precisamente: Fabio Bertoni, Roberto Bottone, Fabrizio Falchetto, Andrea FranZosi/franZroom, Emanuele Garibotti alias ETAN, Lorenzo e Federico Ghiri Ghori, Andrea Guasto, OBUS_POCUS, Okiso, Roberto Repaci alias Hops, Spot, Roberto Tusa alias HiTek.

Nei giorni sabato 26 e domenica 27 giugno dalle 10.30 della mattina e continuativamente fino al tramonto, si potranno ammirare le loro opere ed assistere ad alcuni momenti di live painting, cioè vedere gli artisti mentre dipingono dal vivo.

Pur nella diversità delle tecniche e degli stili, i protagonisti sono accomunati dall’interesse per la street art, in quanto taluni si sono formati nel mondo del graffitismo, altri ne fanno pienamente parte e tutti si ispirano al linguaggio del muralismo e si confrontano con queste forme espressive nelle loro creazioni.

Il progetto vuole essere un’occasione di collaborazione ed amicizia per gli artisti che tornano a incontrare il pubblico portando in città il dinamismo e l’energia dell’arte urbana, un’arte che in misura crescente si annovera tra le espressioni più autentiche del contemporaneo.

Una mostra che si preannuncia interessante davvero da non perdere.