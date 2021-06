Il personale scolastico se si ammala di Covid-19 è considerato infortunio?Il personale scolastico è sottoposto alla copertura dell’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. È importante sottolineare che la copertura INAIL riguarda tutte le situazioni di rischio, come la didattica a distanza oppure l’infortunio in itinere.

Anche il caso di infezione da SARS Cov2, contratto in ambito lavorativo, è assoggettato alla tutela INAIL. Lo svolgimento dell’attività lavorativa svolta in presenza, tenuto conto che la stessa comporta necessariamente il costante contatto con gli studenti e il pubblico, viene considerata sempre attività a elevato rischio di contagio, quindi il suo riconoscimento da parte dell’INAIL è facilitato perché necessaria solamente la “presunzione semplice”. Purtroppo risultano ancora numerosi i casi Covid-19 contratti in ambito lavorativo che sono stati segnalati come semplice “malattia comune”, quindi all’Inps, e non come “infortunio”, di competenza INAIL. La tutela non è la stessa e molte peculiarità non sono previste in quella Inps, in particolar modo in presenza di sintomi e disturbi anche a distanza di tempo.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04