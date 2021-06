Il titolo tradotto ha il valore di suona grazie; perché i veri abitanti dell’India sono rumorosi pertanto “si fanno sentire” pigiando sul bottone del clacson

Il sottotitolo: viaggio nel Paese dei Maharaja, dà subito l’idea di un percorso esotico ricco d’avventure lontano dal nostro modo di vivere l’esistenza

Simonetta Gorsegno è una viaggiatrice incallita, è stata in luoghi incantevoli conosciuti attraverso i territori esplorati, nello stesso tempo ha incontrato persone d’ogni tipo, com’è stato l’autista Lok, il quale non ha esitato ad invitarla per una cena a casa di parenti, un buon modo per entrare in contatto con l’autentico sapore della tradizione indiana.. come lei stessa asserisce.

L’occasione è un momento magico, è entrata in una famiglia con usanze ben diverse dalle nostre, un modo per avvicinare persone sconosciute con un bagaglio culturale inimmaginabile, ben lontano dal nostro poiché ha contribuito .. a trasformare l’avventura di viaggio in esperienza di vita.

Simonetta non è nuova a descrivere argomenti di tale portata, annota gli eventi salienti sull’inseparabile quadernetto, attraverso il quale esprime le sue sensazioni nella trasmissione radiofonica Bagaglio a Mano, su radio Alex 89.9; ha il suo spazio su il quotidiano Alessandria 24.com; le testimonianze sono raccolte nelle antologie delle case editrici: Historica Edizioni, Apollo Edizioni, L’Argolibro, Rudis Edizioni.

Le pagine uscite dalla sua penna hanno meritato alcuni premi: nel 2019 hanno ottenuto il premio letterario nel Comune di Aversa con un racconto dal titolo: “In una tenda Qashqai”; la menzione d’onore al concorso letterario “A mio padre”, per Apollo Edizioni; nel 2021 hanno conseguito il secondo posto nel concorso letterario Premio Scriptura 2021.

Il volume, adatto a viaggiatori di ogni età, è pubblicato dalla Casa Editrice Sillabe di Sale – Torino, reperibile presso: Libreria Berardini, Via della Vittoria, 87 – Alessandria; Cartolibreria La Fenice Corso Acqui 112 (Quartiere Cristo) – Alessandria; nei principali siti web di vendita libri online.

Franco Montaldo