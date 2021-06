Proseguono gli appuntamenti all’Arena della Juta di Arquata Scrivia. Sabato 3 Luglio alle ore 21:30 andrà in scena “Antigone-Monologo per donna sola” di “Anomalia Teatro”.

“Antigone” è una storia che attraversa le ossa di una ragazzina magra, di un’eroina spettinata che dal centro della tragedia ti guarda sorridendo. Antigone cerca di uscire dalla sua prigione ridendoci contro, abbassandosi per cambiare punto di vista, ironizzando per alleggerire il dramma. Ma alla fine siamo sempre con lei, proprio lì dove l’avevamo lasciata, con la pistola, il pugnale o la corda in mano, perché lei ha deciso di lottare.

La rappresentazione si svolgerà seguendo tutte le norme Anti-Covid19 previste dalla legge.

A causa dei posti limitati è consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo teatrodellajuta@gmail.com o al numero di telefono 345-0604219

Biglietti, abbonamenti e carnet:

Posto unico Euro 12

Carnet:

Maxi: abbonamento all’intera stagione Euro 185 (anziché Euro 201)

Medium: carnet di 10 spettacoli (con tre spettacoli Euro 15) Euro 115 (anziché euro129)

Mini: carnet di 5 spettacoli (con 2 spettacoli Euro 15) Euro 54 (anziché Euro 66)

Lo spettacolo fa parte del progetto “Ri-generazioni Artistiche” organizzato dall’associazione culturale Commedia Community e dal collettivo Officine Gorilla e selezionato dal bando “Corto Circuito 2020” di Piemonte dal Vivo con il contributo di Fondazione CRT e Regione Piemonte. In collaborazione con la Pro Loco arquatese e i comuni di Arquata Scrivia e Gavi.

Anomalia Teatro è un progetto associativo nato a Torino nel 2016, una compagnia indipendente che produce e distribuisce il proprio teatro.

Nel 2016 debutta con la sua prima produzione, “Antigone– monologo per donna sola”, il cui testo è stato pubblicato dalla casa editrice SuiGeneris, e che nel 2019 è stato selezionato per l’Italian Theatre Festival di New York. Nel 2017 viene prodotto “Uroboro”, spettacolo di teatro fisico che nel 2019 partecipa al Roma Fringe Festival. Nel 2019 debuttano due nuove produzioni: “Era meglio nascere topi”, selezionato per la stagione 2019/20 del Teatro Stabile di Torino, e “Theo – Storia del cane che guardava le stelle”, selezionato dal Torino Fringe Festival.

Oltre agli spettacoli la compagnia si dedica alla formazione con diversi corsi annuali di improvvisazione, teatro e scrittura scenica. Collabora infine alla direzione artistica dello storico circolo Anatra Zoppa di Torino, propria sede operativa e creativa.