Il servizio di diabetologia sarà ripristinato a pieno regime presso l’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme. Il Comune di Acqui Terme comunica che è imminente l’arrivo di un nuovo diabetologo che affiancherà la dr.ssa Fiorenza Gallo e rafforzerà l’attuale servizio.



Grande soddisfazione del sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini per il ritorno del pieno ripristino dell’attività.



«Sono molto contento per questa notizia – afferma il primo cittadino –, il reparto di diabetologia ed endocrinologia di Acqui Terme ha una grande rilevanza per tutto il distretto, non solo per la cura della malattia ma anche per le relative misure di prevenzione necessarie. Avere un servizio completo è di fondamentale importanza per migliorare la qualità della vita delle persone affette da questa patologia e per una assistenza adeguata».